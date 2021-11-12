12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме из-за короткого замыкания из школы эвакуировали более 670 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 9.32 в здании средней школы №10 по улице Брестской в Слониме сработала пожарная сигнализация "Молния" и передала информацию о возможном ЧП в центр оперативного управления МЧС.
Одновременно о незначительном задымлении в столовой на первом этаже в МЧС сообщил заместитель директора по хозяйственной части школы. Он также включил систему оповещения и обесточил помещение столовой.
На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание электропроводки светильника с последующим самозатуханием. Совместно с администрацией школы спасатели эвакуировали 674 человека, из них 603 ребенка.
После обследования здания на предмет безопасности учебный процесс продолжился. Никто не пострадал.-0-