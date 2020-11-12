В Слониме легковушка сбила 7-летнего ребенка

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме ребенок решил срезать путь и попал под машину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на улице Комсомольской произошла днем 11 ноября. "Ситроен" сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте мальчика.

"До пешеходного перехода ребенку нужно было пройти 100 метров. Но он решил сократить и выбежал на дорогу", - рассказали в ГАИ.

Сейчас мальчик в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.-0-