В Слониме на чердаке библиотеки нашли костные останки и фрагменты документов вековой давности

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков и фрагментов документов вековой давности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

Сообщение о том, что в чердачном помещении Слонимской районной библиотеки им. Я.Коласа обнаружены костные останки, поступило утром 18 июля от строителей, проводивших там ремонтные работы.

Выбывшие на место происшествия следователи с участием экспертов провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты костей, а также документов, датированных концом XIX - началом ХХ веков.

"С целью выяснения всех обстоятельств опрошены строители и работники библиотеки, назначено проведение судебно-криминалистической экспертизы для установления принадлежности костных останков и их давности. Проводятся иные проверочные и процессуальные действия", - говорится в сообщении СК.-0-