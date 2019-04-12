В Слониме пассажирский поезд протаранил легковушку

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На переезде в Слониме столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 12 апреля около 10.00 на переезде по улице Пушкина. Водитель легковушки с травмами госпитализирован. За рулем "Крайслера" находился мужчина 1959 года рождения. Из поврежденной машины его деблокировали спасатели.

Водитель сказал, что почти ничего не помнит про обстоятельства произошедшего. По словам свидетелей, автомобиль выехал перед поездом на красный сигнал светофора. Одним из факторов, приведших к аварии, могло стать состояние здоровья мужчины.

Движение поездов на перегоне было восстановлено примерно через два часа после аварии.-0-