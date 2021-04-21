21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме пьяные молодые люди угнали автомобиль и попали в ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

19-летний местный житель выпил с 17-летним приятелем. Поздно вечером молодые люди решили угнать автомобиль. Под покровом ночи они выбрали "ВАЗ", двери которого оказались незапертыми, а ключ находился в замке зажигания. Однако из-за отсутствия навыков управления автомобилем и алкогольного опьянения молодые люди попали в дорожно-транспортное происшествие - машина врезалась в осветительную опору.

Возбуждено уголовное дело по статье "угон".-0-