В Слониме при пожаре квартиры спасен мужчина

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме при пожаре в жилом доме спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 28 сентября в Слонимский районный отдел МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по пер.Дружный. На место направились подразделения МЧС и службы взаимодействия. "По прибытии к месту вызова обнаружено задымление в одной из квартир одноэтажного трехквартирного жилого дома. Звено газодымозащитной службы пожарной аварийно-спасательной части №1 при проведении разведки в комнате на диване обнаружило хозяина 1963 года рождения. Он был в сознании. Защитив его органы дыхания специальной маской, огнеборцы вынесли пенсионера на чистый воздух и передали работникам скорой медицинской помощи", - рассказали в МЧС.

Мужчину с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали.

Спасатели ликвидировали возгорание. На это им потребовалось менее 10 минут. Огнем повреждены постельные принадлежности и кровать, закопчены стены, потолок. Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожность при курении.-0-