В Слониме при пожаре в жилом доме погибла женщина

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире трехквартирного жилого дома в Слониме погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Садовой поступило спасателям 25 октября около 8.00. "В результате повреждены кровля, перекрытие, уничтожено имущество в квартире. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружено тело, предположительно хозяйки дома", - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-