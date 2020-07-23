В Слониме собака помогла найти застрявшего в трубе котенка: малыша спасли

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме собака помогла найти застрявшего в трубе котенка. Спасатели помогли ему выбраться, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 19 июля в центр оперативного управления Слонимского районного отдела МЧС позвонила девушка. Она рассказала о том, что во дворе пятиэтажки по улице Лесной в трубе застрял котенок. Несмотря на то, что спасение животных не входит в прямые обязанности работников МЧС, просьба не осталась без внимания. Через несколько минут бойцы разжали трубу гидравлическим инструментом и освободили котенка.

Выяснилось, что в течение нескольких часов во дворе пятиэтажки раздавалось мяуканье. Жильцы осмотрели территорию, но животное так и не обнаружили. К поискам присоединились и девушка, которая позже звонила в МЧС, а также ее две собаки. В какой-то момент одна из собак подбежала к трубе сарая и подала знак, что внутри кто-то есть. Люди попробовали самостоятельно освободить застрявшего котенка, но потом вынуждены были обратиться за помощью.

У истории настоящий хеппи-энд: котенка отмыли, накормили и даже уже нашли ему новую семью.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС