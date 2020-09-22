В Слониме задержан мужчина, который снял госфлаг с библиотеки и порезал его

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме задержали мужчину, который снял государственный флаг с библиотеки и порезал его. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Утром 17 сентября в Слонимский РОВД поступило сообщение: с городской детской библиотеки сорван государственный флаг. Порезанное и исписанное полотнище очевидцы нашли на земле рядом со зданием.

"Сыщики установили, что к выходке причастен 28-летний местный житель, ранее судимый за кражу и привлекавшийся к административной ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере. Мужчину задержали", - рассказали в МВД. Он объяснил, что незаконные действия вызваны желанием поддержать протестующих. Впоследствии горожанин раскаялся в содеянном.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за надругательство над государственным флагом Беларуси. Сейчас фигурант отбывает административный арест за мелкое хищение.-0-