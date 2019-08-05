В Слонимском районе двое работников свинокомплекса за неделю похитили 7 ц зерна

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе двое работников свиноводческого комплекса за неделю похитили 7 ц пшеницы. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Кража зерна раскрыта сотрудниками Слонимского РОВД. В совершении преступления подозреваются двое работников свиноводческого комплекса 1987 и 1991 годов рождения.

"Задержали подозреваемых с поличным в тот момент, когда они покидали территорию фермы на загруженном мешками с пшеницей личном автомобиле одного из фигурантов", - рассказали в милиции.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205 (кража). Оба молодых человека ранее не были судимы.-0-