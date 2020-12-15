15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе горел трактор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"15 декабря в 4.47 поступило сообщение о загорании трактора МТЗ-82 1998 года выпуска на территории мехдвора КСУП "Имени Дзержинского" возле агрогородка Селявичи. В результате загорания уничтожены отделка и оборудование кабины, поврежден моторный отсек трактора", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина загорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-