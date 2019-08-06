В Слонимском районе горела стерня: отстояли 55 т соломы

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе работники МЧС и сельхозпредприятия ликвидировали пожар пожнивных остатков в поле, отстояли 160 рулонов соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на сжатом поле у хутора Дубино поступило днем 5 августа. На место направились подразделения МЧС.

"Горела стерня на площади около 4 га. Из-за сильного ветра была угроза для рядом расположенных на поле рулонов с соломой. Возгорание ликвидировано в застигнутых размерах. Для проведения тушения пожара и опашки территории привлекалась техника хозяйства", - сообщили в областном управлении МЧС.

Фото Гродненского областного управления МЧС

Работниками МЧС и хозяйства спасено 55 т соломы - около 160 рулонов. Огнем уничтожено около 15,6 т соломы (60 рулонов). Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.-0-