В Слонимском районе горело 20 т сена

18 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Слонимские спасатели и работники хозяйства ликвидировали пожар скирды сена. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около двух часов ночи очевидец сообщил в службу 101 о загорании в поле вблизи деревни Соколово Слонимского района. Открытым огнем горела скирда сена высотой около 3 м и весом 20 т.

Для ликвидации пожара привлекалась техника местного сельхозпредприятия. Причина пожара устанавливается, основная версия - самовоспламенение.-0-