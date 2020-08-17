17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе горело 75 т соломы. Спасателям удалось отстоять у огня расположенный рядом склад сена, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в поле вблизи деревни Костени поступило 16 августа около 10.40. Открытом огнем горели две скирды из рулонов соломы общим весом 40 т и 35 т.

Фото Гродненского областного управления МЧС

"Для ликвидации пожара привлекались техника и работники местного сельскохозяйственного предприятия, а также погрузчик и трактор с плугами. Совместными усилиями удалось защитить от огня сеносклад, находящийся в 40 м от места пожара", - рассказали в областном управлении МЧС.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.-0-