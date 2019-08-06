В Слонимском районе мужчина пришел на работу под "кайфом": возбуждено уголовное дело

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе мужчина дважды за год пришел на работу под "кайфом". Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1973 года рождения работает полеводом в одном из хозяйств района. Он дважды в течение года находился на рабочем месте в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 328-2 УК (появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ). Известно, что мужчина опийный наркоман, состоящий на соответствующем учете.

Как отметили в УВД, осуществляя мониторинг предприятий агропромышленного сектора, правоохранители особое внимание уделяют контролю физического состояния работников. Нахождение на работе нетрезвым не только само по себе опасно, такой проступок чреват привлечением к ответственности. На первый раз - в виде штрафа, если же проступок совершен повторно в течение года, то нарушителю может грозить арест.

Куда более неблагоприятные последствия наступают, если человек употребляет наркотики. За повторный проступок в течение года нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет.-0-