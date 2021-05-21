В Слонимском районе мужчина застрелил своего соседа

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе мужчина из охотничьего ружья застрелил своего соседа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Рано утром 20 мая поступило сообщение о смерти 41-летнего мужчины в деревне Чемеры Слонимского района. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер.

По данным следствия, вечером 19 мая местный житель пришел домой к своему знакомому. В ходе возникшего между ними словесного конфликта 66-летний хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил в голову гостю, который от полученной травмы скончался на месте.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-