В Слонимском районе односельчанин спас соседа на пожаре

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе односельчанин спас на пожаре соседа. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Браково поступило спасателям сегодня около полуночи. Подразделения МЧС незамедлительно направились к месту происшествия и ликвидировали возгорание.
"В доме проживает мужчина 1968 года рождения. Его сосед Виталий Мельник увидел пламя и забежал в дом. В задымленном коридоре он обнаружил лежавшего на полу хозяина и вынес его на улицу. Спасенный получил ожог кисти руки, госпитализация не потребовалась", - рассказали в областном управлении МЧС.
Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС