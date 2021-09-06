В Слонимском районе перевернулась легковушка: пострадали двое детей

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека, двое их которых дети, пострадали в аварии в Слонимском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 4 сентября на 23-м километре автодороги Слоним - Косово. "Ауди" под управлением 44-летнего водителя двигалась в сторону деревни Сосновка. Из-за неверного выбора скорости на закруглении дороги водитель не справился с управлением: машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

"В результате происшествия госпитализированы водитель, а также две пассажирки в возрасте 10 и 15 лет. Все они были пристегнуты", - отметили в ГАИ.

По факту ДТП назначена проверка.

В этот же день в аварии пострадал еще один ребенок. ДТП произошло в деревне Дружба Ошмянского района. На одной из деревенских улиц "Ауди" сбила внезапно выбежавшего перед машиной 7-летнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали.-0-