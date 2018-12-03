В Слонимском районе спасатели дважды за сутки выезжали на пожар в частном доме

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели дважды за сутки выезжали на пожар в частном доме в деревне Мижевичи Слонимского района. Во втором случае среди причин пожара рассматривается поджог, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Первое сообщение о пожаре спасателям поступило вечером 1 декабря. "Над кровлей деревянного строения бушевало пламя. При проведении разведки работники МЧС на полу в жилой комнате обнаружили мужчину и женщину. Через оконный проем их вынесли из горящего строения. Спасенными оказались 49-летняя хозяйка дома и ее 26-летний сын", - рассказали в областном управлении МЧС.
Со слов соседей, семья периодически злоупотребляет спиртным. На момент пожара муж хозяйки был в больнице, а старший сын у бабушки в доме по соседству. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены, имущество в доме. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении сына хозяйки.
Уже на следующий день спасатели вновь выезжали на вызов по тому же адресу. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог. Обстоятельства ЧП выясняются.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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