В Слонимском районе водитель сбил пешехода и скрылся

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе водитель скрылся после наезда на пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 15 июля в деревне Шиловичи Слонимского района. Пенсионер шел по краю проезжей части. В какой-то момент его зацепил двигающийся во встречном направлении автомобиль. От удара мужчину отбросило в кювет. С травмами 64-летний пенсионер был госпитализирован.

"Водитель машины после наезда остановился, однако даже не стал подходить к потерпевшему. Вскоре он уехал в неизвестном направлении", - рассказали в ГАИ. Очевидцем аварии стал другой водитель. Он вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся в ГАИ.

Для установления виновника на территории области был введен план "Перехват". Посты выставлялись и в соседних со Слонимским районах Брестской области. Вскоре удалось установить личность водителя: им оказался житель Слонима 1960 года рождения.

В ГАИ региона рассказали, что в момент задержания мужчина был пьян. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-