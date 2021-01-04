В Слуцке пьяный пешеход попал под колеса авто - мужчина скончался в больнице

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке пьяный пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"3 января около 19.20 в Слуцке 56-летний водитель, двигаясь на автомобиле Lada Xray по ул. Ленина, совершил наезд на 61-летнего местного жителя, который вышел на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.-0-