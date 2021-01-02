В Слуцке под колеса авто попали два пешехода - они скончались в больнице

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке под колеса автомобиля попали два пешехода - они скончались в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 1 января в 19.30. "Вблизи кафе "Слуцкі пачастунак" водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомобиле "Опель Астра" в направлении ул.Ленина, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. К тому же они не были обозначены световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП оба пешехода 1962 и 1966 годов рождения с травмами были доставлены в учреждение здравоохранения, где на следующие сутки скончались.

Обстоятельства случившегося выясняются. По факту ДТП проводится проверка.-0-