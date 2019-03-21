В Слуцке при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке в результате пожара в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома погиб мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре спасатели получили 20 марта в 23.08. Причина возгорания устанавливается.

Еще одни пожар произошел за минувшие сутки в Минской области - в агрогородке Семежево Копыльского района загорелся жилой дом. Сообщение поступило спасателям в 19.16. Работники МЧС спасли мужчину. Причина пожара также устанавливается.-0-

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Фото УМЧС по Минской област