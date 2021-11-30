30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке при пожаре в жилом доме обнаружен погибший хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"29 ноября в 23.02 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в Слуцке по ул. Гаспадарчай, 48. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, неработавший. Причины пожара и гибели устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 21.45 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 26 ноября на пожаре в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в Солигорске, скончалась гражданка 1969 года рождения.-0-