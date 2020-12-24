В Слуцке спасли женщину, стоявшую снаружи ограждения балкона

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке сотрудники МЧС спасли женщину, стоявшую снаружи ограждения балкона на пятом этаже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"23 декабря в 16.20 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, находящейся снаружи ограждения балкона квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Пионерской, 1", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники МЧС при помощи автолестницы спасли неработающую гражданку 1969 года рождения. Женщину госпитализировали.-0-