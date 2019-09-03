В Слуцке во время пожара на предприятии пострадал работник

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования работника на территории предприятия, занимающегося производством мазута, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 1 сентября на территории ООО в Слуцке при очистке сырья путем выпаривания произошло возгорание горюче-смазочных материалов с последующим их разливом. Ожоги получил 31-летний работник предприятия, который госпитализирован.

Фото УСК по Минской области

Огонь повредил имущество и уничтожил седельный тягач с цистерной.

Следователи проводят мероприятия, необходимые для установления причины пожара и иных обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.-0-