В Слуцке за долги в подростка стреляли из пневматики

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За долги в подростка стреляли из пневматики. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Вечером 3 апреля в центре Слуцка можно было услышать выстрелы: двое парней пытались таким образом "выбить" долг у старшеклассника. Последний серьезно не пострадал, но рассказал о случившемся родителям, а те обратились в милицию.

"Выяснилось, что конфликт между 18-летним "кредитором" и 15-летним потерпевшим завязался в начале года. Тогда младший из парней заступился за свою сестру, по вине которой старший разбил свой смартфон. Школьник предложил частично возместить ущерб, но через месяц. Срок истек, а деньги парень так и не вернул. В итоге владелец мобильника, заручившись поддержкой 17-летнего товарища, пошел к родителям должника и потребовал у них сумму, вдвойне превышающую оговоренную. Взрослые отказали и предупредили, что сообщат о вымогательстве в милицию", - отметили в УВД.

После этого молодые люди решили припугнуть парня и использовали пневматический пистолет. Они несколько раз выстрелили в воздух и по ногам должника. Молодых людей задержали.

Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Проведен осмотр места происшествия, изъят пневматический пистолет. С подозреваемыми проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-