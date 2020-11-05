В Слуцке задержан криминальный авторитет

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раскрыто совершенное в апреле особо злостное хулиганство. Об этом пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе "Венеция" компания избила и порезала 37-летнего жителя райцентра. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, а после появления информации о причастности к поножовщине "вора в законе" по прозвищу Муму, за дело взялись оперативники ГУБОПиК МВД. Выяснилось, что потерпевшим является так называемый смотрящий за Оршей Морозик, а нападение на него - попытка криминального авторитета переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета", - рассказали в МВД.

В Слуцке 4 ноября при силовой поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД задержали 46-летнего криминального авторитета (Муму). В последующем установили личности и троих его соучастников, включая 40-летнего минчанина, который скрывается за рубежом и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным ранее по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения.

В отношении криминального авторитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты проверяются на причастность к совершению иных преступлений в Беларуси.-0-