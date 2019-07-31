В Слуцком районе автомобиль сбил пьяную женщину

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе автомобиль сбил пьяного пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 30 июля около 21.30. Житель Слуцка 1982 года рождения, управляя автомобилем "Форд Фокус" и двигаясь по автодороге Р23 Минск-Микашевичи, вблизи деревни Шищицы совершил наезд на переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу женщину 1955 года рождения. Пешеход находилась в состоянии алкогольного опьянения без световозвращающего элемента. Предварительно, женщина переходила проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ст. 18.23 ч.2 КоАП административное взыскание в виде штрафа за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии в качестве пешехода или велосипедиста составляет от 3 до 5 базовых величин. Сотрудники ГАИ убедительно обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой при обнаружении вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ГАИ на телефонную линию 102. -0-