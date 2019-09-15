В Слуцком районе легковушка при обгоне вылетела в кювет, водитель погиб

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе водитель легкового автомобиля не справился с маневром и вылетел в кювет, сообщили БЕЛТА в МВД.

Авария произошла сегодня около 14.30 на 118-м км автодороги Р23.

По предварительным данным, водитель на Citroen хотел по обочине обогнать автомобиль Toyota. Машину занесло, она по касательной задела Toyota, выехала на встречную полосу и, несколько раз перевернувшись, вылетела в кювет.

Фото МВД

Водитель Citroen погиб на месте, трое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По предварительной информации, водители были трезвы. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи.-0-