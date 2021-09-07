В Слуцком районе легковушка съехала в ров подземного пешеходного перехода

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли водителя и пассажира, въехавшей в ров подземного пешеходного перехода легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

7 сентября в 1.09 спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге вблизи деревни Квасыничи Слуцкого района - водитель Volvo не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на ремонтируемый участок дороги и съехал в ров устраиваемого подземного пешеходного перехода.

"На участке дороги проводится реконструкция: она расширяется, строится подземный пешеходный переход. Автомобиль выехал на реконструируемую полосу. По сторонам от устраиваемого перехода перпендикулярно дороге было создано два углубления порядка трех метров. Первое из них машина на скорости преодолела, а затем проехала по покрытию перехода и врезалась в откос противоположного углубления. Благодаря тому, что откос был бетонный, машина зафиксировалась в достаточно стабильном положении", - рассказал командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №2 Слуцка, старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Кобель.

При столкновении в машине находились водитель 1983 года рождения и пассажир 1964 года рождения, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в учреждение здравоохранения. "Людей эвакуировали с помощью трехколенной лестницы. Пострадавшие были в сознании, но самостоятельно передвигаться не могли", - добавили в МЧС.-0-