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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе мужчина погиб под колесами автомобиля, сообщили БЕЛТА в МВД.
"8 марта около 21.00 20-летний водитель Mercedes-Benz 190 D, двигаясь по автодороге Н-8542 Копыль - Ленино - Селище со стороны деревни Докторовичи Копыльского района, наехал вблизи агрогородка Ленино Слуцкого района на находившегося на проезжей части мужчину. Последний скончался на месте", - рассказали в МВД.
Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.
Устанавливается личность погибшего.-0-