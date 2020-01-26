В Слуцком районе на пожаре погибли двое мужчин

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре жилого дома в агрогородке Ленино Слуцкого района в ночь на 26 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС Беларуси.

Спасателей вызвали уже под утро. В сгоревшем доме проживал 52-летний неработающий мужчина, которого в сельисполкоме характеризуют положительно. Личности двоих погибших, обнаруженных на месте ЧП, устанавливаются, как и причина возгорания. Проверку проводит Следственный комитет.

В эту же ночь еще два человека погибли на пожаре в Витебске. Горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Чкалова. Жертвами огня стали 48-летняя хозяйка жилища и ее сожитель. Причины происшествия также устанавливаются.-0-