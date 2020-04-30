30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе пьяный мотоциклист-бесправник пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Экипаж Слуцкого отдела ГАИ заметил опасно маневрировавшего мотоциклиста без регистрационных знаков на 115-м км трассы Р-23 Минск-Микашевичи. Инспекторы включили проблесковые маячки и потребовали остановиться. Водитель в ответ попытался скрыться, превышая при этом скорость и выезжая на встречную полосу. Затем съехал в поле, где не справился с управлением и упал.

"30-летний житель Копыля катался со своим знакомым. Ранее молодой человек был лишен права управления транспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения. За неоднократное пьяное вождение он даже привлекался к уголовной ответственности. При освидетельствовании выяснилось, что мотоциклист и в этот раз был нетрезв", - рассказали в УВД.

В отношении байкера за нетрезвое вождение без прав и другие правонарушения составлены административные протоколы. Кроме того, ему грозит уголовная ответственность.-0-