4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе при пожаре погибли пожилые супруги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 3.41 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Беличи Слуцкого района Минской области. Обнаружены погибшие хозяин 1944 года рождения и его жена 1940 года рождения, пенсионеры", - рассказали в пресс-службе.

Как добавили в Следственном комитете, установлено, что погибшие - жители Солигорска, в Слуцком районе у них имелся дачный дом.

Прибывшая следственно-оперативная группа в настоящее время проводит осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, а также с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать перекаливание печи. По данному факту Слуцким районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-