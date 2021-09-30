В Слуцком районе школьники угнали микроавтобус

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе 12-летние школьники угнали микроавтобус. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение об угоне микроавтобуса "Мерседес-Бенц" в одной из деревень района. На территории района был введен план "Перехват". Все несущие службу наряды были ориентированы на розыск угнанного автомобиля.

Угнанный микроавтобус был остановлен нарядом ДПС. К немалому удивлению сотрудников, правонарушителями оказались 12-летние учащиеся местной школы.

Как пояснили малолетние угонщики, после уроков они возвращались домой, по пути им попался микроавтобус, дверцы которого не были заперты. "Любопытные школьники влезли в автомобиль, надеясь разжиться сигаретами. Однако табачных изделий в машине не оказалось, зато беспечный хозяин оставил ключи в замке зажигания. Ребята завели автомобиль и поехали по окрестностям", - добавили в УВД.-0-