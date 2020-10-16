В Слуцком районе спасатели помогли найти в лесу заблудившегося пенсионера

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе пенсионер пошел в лес за клюквой и заблудился. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

15 октября в 16.30 спасателям поступило сообщение, что заблудился человек возле деревни Вежи Слуцкого района. На поиски пропавшего незамедлительно выехали работники МЧС, в том числе специалисты центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения МЧС.

Выяснилось, что пенсионер в этот день около 10.00 ушел в лес за клюквой и заблудился, однако оставался на связи по мобильному телефону. Мужчине рекомендовали разжечь большой костер, чтобы обозначить свое местонахождение и согреться до прибытия помощи.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 7 единиц техники и 17 человек из числа спасателей и милиции. В 22.25 примерно в 3 км от места входа в лес мужчина был найден.-0-