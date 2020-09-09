В Слуцком районе УАЗ сбил ребенка на велосипеде

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе УАЗ сбил несовершеннолетнего велосипедиста: ребенок в реанимации. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

8 сентября около 15.30 в агрогородке Вежи Слуцкого района на улице Минской водитель 1962 года рождения на автомобиле УАЗ-31519 совершил наезд на выехавшего с дворовой территории жилого дома малолетнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик 2012 года рождения с полученными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-