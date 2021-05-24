В Слуцком районе в колодце очистных сооружений тонули 3 человека

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе в колодце очистных сооружений тонули три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

23 мая в 14.03 слуцким спасателям поступило сообщение о том, что в карьере в агрогородке Мелешки тонут люди. К месту выехало отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 города Слуцка.

"Нам поступило сообщение о том, что два человека тонут в карьере. По пути следования точный адрес корректировался диспетчером центра оперативного управления, который был на связи с заявителем. Карьер, о котором сообщила звонившая женщина, в действительности оказался колодцем очистных сооружений: бетонные кольца диаметром 8 м, сверху - плиты перекрытия, расстояние от которых до поверхности воды около 1,5 м, глубина воды около 2 м", - пояснил начальник караула Виктор Жаврид.

Со слов очевидцев стало известно, что недалеко от колодца отдыхала компания людей. Одна из женщин попросила другую сфотографировать ее на краю колодца, не удержала равновесие и упала в воду. Мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Очевидцы пытались помочь тонувшим, подавая им одежду, чтобы удержать их над водой. Однако мужчина долго не смог оставаться на поверхности и ушел под воду. Очевидица, вызывавшая спасателей, позвала на помощь своего 17-летнего родственника, который также прыгнул в воду и до прибытия подразделений МЧС помогал тонувшей женщине удерживаться на поверхности.

Работниками МЧС при помощи спасательного круга и багра спасены женщина 1980 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Женщину передали медикам, после осмотра она была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Парень в медицинской помощи не нуждался.

К месту происшествия также прибыла маневренно-поисковая группа ОСВОД Солигорского района, работниками которой из воды был извлечен утонувший мужчина 1981 года рождения.-0-