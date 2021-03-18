18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах нога девочки застряла в радиаторе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Сегодня в 14.18 смолевичским спасателям поступило сообщение о том, что в радиаторе системы отопления квартиры застряла нога ребенка", - сказали в пресс-службе. Об инциденте в МЧС сообщила бабушка девочки.

Нога пятилетнего ребенка находилась между ребер радиатора. Она не отекла, не была плотно зажатой (батарея не была горячей), но ширина голеностопного сустава не позволяла ребенку самостоятельно высвободиться. Спасатели оказали ребенку помощь.

Девочка в медицинской помощи не нуждалась.-0-