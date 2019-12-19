В Смолевичах пенсионерка украла флейту

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах школьница оставила флейту в камере хранения магазина. Музыкальный инструмент похитила пенсионерка, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел 10 декабря. После уроков в музыкальной школе девочка заглянула в магазин. "В камере хранения она оставила профессиональную флейту и направилась в торговый зал. Правда, закрыть ячейку на замок не удалось: в ней объемный инструмент полностью не помещался. На чужую вещь позарилась 67-летняя местная жительница. Когда рядом никого не было, она забрала чехол с флейтой и ушла домой", - рассказали в МВД.

О случившемся правоохранителям сообщила мать девочки. "На месте происшествия сотрудники милиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и по приметам установили личность подозреваемой. У нее дома и был обнаружен похищенный инструмент. Пенсионерка раскаялась в содеянном и пояснила, что флейта ей не нужна. Женщина не понимает, как все произошло", - отметили в Смолевичском РОВД.

Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки действиям подозреваемой.-0-