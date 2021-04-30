30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе 16-летний бесправник пытался уйти от преследования ГАИ, сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудники СП по ОБДД УГАИ Миноблисполкома в деревне Заречье Смолевичского района установили несовершеннолетнего бесправника, который управлял мотоциклом "Минск С4" с выключенными фарами. Инспекторы подавали сигнал об остановке, однако подросток проигнорировал неоднократные требования и продолжил движение, увеличивая скорость и создавая реальную угрозу участникам дорожного движения. Оказалось, он взял мотоцикл у отца покататься", - рассказали в УВД.

В отношении нарушителя составлено три административных материала, которые переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Мотоцикл доставлен на штрафстоянку.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 БВ. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ или административный арест.-0-