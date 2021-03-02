В Смолевичском районе девочка застряла ногой в батарее

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе спасатели помогли достать зажатую в радиаторе ногу ребенка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 1 марта спасателям поступило сообщение о происшествии в деревне Заречье. Девочка 2014 года рождения играла, засунула левую ногу в радиатор системы отопления и самостоятельно достать ее не смогла.

Родители сами пытались достать ножку ребенка, но батарея была горячая, нога отекала и эти попытки были безрезультатными.

Спасатели справились без использования гидравлического инструмента. Один из них поднял ребенка и придерживал на весу. Это позволило расслабить ногу. Далее с помощью жидкого мыла удалось ее понемногу освободить.

Состояние девочки удовлетворительное. В медпомощи она не нуждается.-0-

Фото МЧС