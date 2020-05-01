В Смолевичском районе ищут пропавшего 14-летнего подростка

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичский РОВД разыскивает пропавшего 14-летнего Кирилла Конецкого, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Парень ушел 28 апреля около 10.00 из социально-педагогического центра в поселке Октябрьский, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид ему 13-15 лет, рост около 172 см, худощавого телосложения, короткие прямые светло-русые волосы, овальное вытянутое лицо, карие глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы, синие кроссовки с двумя белыми полосами, серый свитер.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07, 8 (033) 392-32-57 (Viber, Telegram) либо 102.-0-