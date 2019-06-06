В Смолевичском районе из-под обрушившегося грунта спасли двух человек

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе работники МЧС из-под обрушившегося грунта извлекли двух человек, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение об обрушении грунта на людей, которые проводили земляные работы в траншее для водопроводной сети в деревне Заречье Смолевичского района, поступило 5 июня в 13.46.

Работники МЧС извлекли двух мужчин, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы.-0-