В Смолевичском районе из-под обрушившегося грунта спасли двух человек

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе работники МЧС из-под обрушившегося грунта извлекли двух человек, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение об обрушении грунта на людей, которые проводили земляные работы в траншее для водопроводной сети в деревне Заречье Смолевичского района, поступило 5 июня в 13.46.
Работники МЧС извлекли двух мужчин, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы.-0-
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