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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе из-за подозрительного предмета задерживались электропоезда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"13 декабря в 5.48 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на железнодорожном пути перегона Смолевичи - Городище возле садового товарищества "Дарьюшка" Смолевичского района Минской области. После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
В 7.15 движение восстановлено. Задержка 5 электропоездов составила до 1 часа 8 минут. -0-