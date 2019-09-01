В Смолевичском районе легковушка врезалась в микроавтобус на обочине

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе водитель легковушки не справился с управлением и въехал в микроавтобус. Информацию о ДТП в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла на 412-м км трассы М1 вблизи поселка Центральный Смолевичского района. Легковой автомобиль "Мерседес 500" с российскими номерами столкнулся с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер", в котором находились четыре человека. По предварительной информации, водитель легкового авто не справился с управлением.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств.
Участники ДТП доставлены в больницу для оказания помощи. Оба водителя трезвые. Подробности аварии устанавливаются.-0-
Фото МВД