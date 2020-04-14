В Смолевичском районе мотоциклист столкнулся с грузовиком

Фото МВД
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе мотоциклист попал в ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Инцидент произошел сегодня около 13.30 в Смолевичском районе на 379-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница России. 32-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем МАЗ с прицепом. Грузовик сопровождал спецтехнику при нанесении дорожной разметки.
Мотоциклист скончался от полученных травм.-0-