В Смолевичском районе мужчина чистил бассейн и погиб от удара током

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе мужчина чистил бассейн и погиб, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел днем 28 июля в д.Лужки. Женщина обнаружила своего зятя во дворе дома без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Как выяснилось, в тот день 38-летний местный житель очищал бассейн с помощью специального пылесоса. Оборудование было подключено с помощью самодельного удлинителя к электросчетчику в доме. Во время работы в розетке удлинителя перегорел провод. Мужчина дотронулся до него, чтобы починить. От поражения электрическим током он скончался на месте происшествия.

Следователем с привлечением работников районного узла электросетей проведен осмотр места происшествия, изъят удлинитель. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено управлению ГКСЭ по Минской области. По факту гибели мужчины Смолевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-