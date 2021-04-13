В Смолевичском районе на автодороге М1 из-за опрокинувшегося грузовика затруднено движение

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе на участке автодороги М1 затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"На 401-м км автодороги М1 из-за опрокидывания грузового транспортного средства затруднено движение в направлении Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной информации, пострадавших нет.

Госавтоинспекция просит учитывать эти сведения при выборе маршрута.-0-